2018-09-07T11:11:32+03:00
Общество

Россияне смогут контролировать использование своих персональных данных

До конца года будет разработан ресурс, уведомляющий об использовании личной информации
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Россияне смогут проконтролировать использование персональных данных компаниямиРоссияне смогут проконтролировать использование персональных данных компаниями
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К концу 2018 года в России появится ресурс, благодаря которому граждане смогут узнать кто и как использует их персональные данные. В случае необходимости любой желающий сможет скорректировать доступ к своим данным и запретить компаниям использовать их.

Сообщается, что специальный ресурс разработают в рамках программы «Цифровая экономика». А в эксплуатацию он будет введен через год, пишет газета «Известия».

Как отметили в Роскомнадзоре, основная функция портала будет заключаться в информировании граждан об обработке их персональных данных. В настоящее время сайт находится на начальном уровне разработки и пока еще не решено, каким именно образом граждане будут узнавать об использовании их персональных данных.

Эксперты подчеркивают, что для запуска новой системы, которая будет защищать интересы граждан, потребуются определенные изменения в законодательстве. В частности, на законодательном уровне предстоит обязать компании сообщать порталу об использовании данных того или иного человека, передает телеканал «360».

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