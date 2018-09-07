Путин распорядился назначить Силуанова координатором России по делам СНГ
Президент РФ Владимир Путин распорядился назначить первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова на должность национального координатора России по делам СНГ.
Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить первого заместителя председателя правительства Российской Федерации - министра финансов Российской Федерации Силуанова А. Г. национальным координатором Российской Федерации по делам Содружества Независимых Государств», - говорится в тексте распоряжения.
Также министерству иностранных дел РФ поручается уведомить Исполнительный комитет СНГ о назначении нового координатора.
Ранее должность координатора РФ по делал СНГ занимал бывший вице-премьер и нынешний глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов.
Институт национальных координаторов по делам СНГ был создан в 2008 году. Данная роль возлагается на вице-премьеров или должностных лиц с достаточными властными полномочиями, чтобы контролировать в своих странах ход реализации инициатив Содружества, а также обеспечивать координацию соответствующих госорганов в рамках сотрудничества внутри организации.