Путин распорядился назначить Силуанова координатором России по делам СНГ

СЕГОДНЯ 12:04 2018-09-07T12:04:09+03:00

Первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов Фото: Тимур ХАНОВ

Вице-премьер и министров финансов РФ будет следить за реализацией инициатив, принятых Содружеством, а также координировать деятельность соответствующих госорганов в рамках сотрудничества внутри организации

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Президент РФ Владимир Путин распорядился назначить первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова на должность национального координатора России по делам СНГ.

Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить первого заместителя председателя правительства Российской Федерации - министра финансов Российской Федерации Силуанова А. Г. национальным координатором Российской Федерации по делам Содружества Независимых Государств», - говорится в тексте распоряжения.

Также министерству иностранных дел РФ поручается уведомить Исполнительный комитет СНГ о назначении нового координатора.

Ранее должность координатора РФ по делал СНГ занимал бывший вице-премьер и нынешний глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов.

Институт национальных координаторов по делам СНГ был создан в 2008 году. Данная роль возлагается на вице-премьеров или должностных лиц с достаточными властными полномочиями, чтобы контролировать в своих странах ход реализации инициатив Содружества, а также обеспечивать координацию соответствующих госорганов в рамках сотрудничества внутри организации.