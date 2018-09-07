Российский турист "скрылся" в море с 10 порциями украденного шашлыка

СЕГОДНЯ 12:34 2018-09-07T12:34:42+03:00

Продавец философски отнесся к ситуации и не стал подавать заявления, заметив, что «у всех бывают моменты, когда мы немного сходим с ума» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Объяснил он это тем, что в воде его просто ждал друг

Изменить размер текста: A A

В курортной Паттайе российский турист стащил у уличного торговца прямо с жаровни 10 порций шашлыка, а затем бросился с ними в море. Бдительный местный житель подумал, что турист тонет и поспешил к нему на помощь, однако любитель мяса стал уплывать от спасателя, сопровождая побег криками о том, что «несет ждущему его в море другу еду».

Выловили проблемного туриста уже полицейские, которые оперативно прибыли на шум, а чтобы «немного успокоить» мужчину, отправили его в участок.

Как сообщает сайт argumenti.ru, в полицейском участке Паттайи россиянин отказался называть свое имя. Пострадавший уличный продавец философски отнесся к ситуации и не стал подавать заявления, заметив, что «у всех бывают моменты, когда мы немного сходим с ума». В результате, так и не узнав его имени, стражи порядка отпустили россиянина.