CNN: Москва дважды уведомила Вашингтон о готовности ударить по контролируемым США районам Сирии

СЕГОДНЯ 12:58 2018-09-07T12:59:02+03:00

По данным телеканала, Пентагон предостерег российскую сторону от попыток бросить вызов американскому военному присутствию в регионе

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В течение последней недели Москва дважды предупреждала Вашингтон о готовности нанести удары по тем районам Сирии, где находятся «десятки американских военных».

Об этом сообщает на своем сайте телеканал CNN со ссылкой на собственные источники в Пентагоне.

В частности, российские военные предупредили американских коллег, что на контролируемых США территориях арабской республики укрываются боевики террористических организаций, по которым Москва и Дамаск намерены нанести удар.

В этой связи в Вашингтоне опасаются, что под угрозой окажутся размещенные в регионе американские военнослужащие. Речь идет в первую очередь о базе США в Эт-Танфе на юге сирийской провинции Хомс.

«Есть опасения, что россияне могут применить авиацию или свои военные корабли в восточной части Средиземного моря для нанесения ракетного удара по тем, кто, как они заявляют, являются боевиками...это может привести к конфронтации, в которую будут непреднамеренно вовлечены американские силы, если российский удар будет неточным», - говорится в публикации телеканала.

Утверждается, что в свою очередь Пентагон предостерег Москву от попыток бросить вызов военному присутствию США в Сирии.

«Мы, безусловно, рекомендовали им (русским) держаться подальше от Эт-Танфа. Мы готовы к ответным действиям», - цитирует телеканал слова военного источника.

Напомним, российские военные неоднократно обвиняли США в укрывательстве террористов на контролируемой американцами территории вокруг Эт-Танфа. По данным Минобороны РФ, Вашингтон готовит и вооружает на своих базах боевиков для дальнейшего противостояния с сирийским правительством.

В то же время в последние дни российская авиация поддерживает сирийскую армию в провинции Идлиб, где планируется военная операция против террористов запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры».