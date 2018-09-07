«Недопустимая тональность»: Захарова прокомментировала выступления Мэй по теме инцидента в Солсбери

СЕГОДНЯ 13:39 2018-09-07T13:40:53+03:00

Официальный представитель МИД РФ отметила, что британский премьер позволяе себе безапелляционные обвинения в адрес Москвы, которые не подкреплены никакими доказательствами

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Выступления британского премьера Терезы Мэй касательно инцидентов в Солсбери и Эймсбери выдержаны в «недопустимой тональности». Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Выступление премьер-министра Великобритании в британском парламенте 5 сентября, как и сделанные ею ранее заявления по теме Солсбери и Эймсбери, выдержано в недопустимой тональности», - подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что глава британского правительства позволяет себе «безапелляционные обвинения» в адрес России, которые не подкреплены какими-либо доказательствами.

«Все инсинуации, которые были предъявлены и заявлены Великобританией, мы решительно отвергаем», - заключила представитель МИД РФ.

Напомним, в начале марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в критическом состоянии в британском Солсбери. По версии Лондона, они подверглись воздействию нервно паралитического вещества, якобы произведенного в России.

В июле в соседнем с Солсбери городе Эймсбери произошел аналогичный случай — по заявлениям британских властей, два местных жителя отравились неизвестным токсином, впоследствии одна их пострадавших скончалась.

Не предоставив никаких доказательств, Великобритания возложила ответственность за инцидент на российские власти.

Кроме того, 5 сентября были обнародованы фотографии и имена «агентов ГРУ», которых британские правоохранители считают непосредственными исполнителями покушения на Скрипаля.