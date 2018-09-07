2018-09-07T14:00:55+03:00
Политика

Народный совет ДНР назначил Дениса Пушилина временным и.о. главы республики

Решение было принято на пленарном заседании в пятницу
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Временный исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Фото: dnrtv.ruВременный исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Фото: dnrtv.ru
Изменить размер текста:

Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики назначил Дениса Пушилина временным исполняющим обязанности главы ДНР. Соответствующее решение поддержало большинство депутатов во время пленарного заседания в пятницу.

«Хочу поблагодарить Народный совет, который позволил сегодня своим голосованием сохранить нормы конституции, что позволяет нам поддержать и продолжить дело Александра Владимировича (Захарченко) и приложить все усилия, чтобы решения, которые определялись им, были реализованы. Хотелось бы сделать жизнь Донбасса счастливой», - цитирует обращение Пушилина к депутатам Донецкое агентство новостей.

Временный исполняющий обязанности главы ДНР также подчеркнул, что прежде всего намерен активизировать работу Совета министров республики.

Ранее парламент ДНР утвердил досрочное сложение полномочий главы республики с Александра Захарченко в связи с его гибелью в результате теракта в Донецке.

В минувшую пятницу в кафе «Сепар» в центре Донецка прогремел мощный взрыв, жертвами которого стали глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель. Кроме того, 11 человек получили ранения различной степени тяжести.

Власти ДНР расценили произошедшее как теракт, сразу после взрыва был объявлен план «Перехват», по итогам которого задержали несколько человек.

На фоне теракта в ДНР заявили об активных перемещениях украинских войск и техники вдоль линии разграничения. В ВСУ эти сведения опровергли, тем не менее вооруженные силы республики были подняты по тревоге и переведены в высшую степень боеготовности.

В Москве покушение на Захарченко назвали провокацией, направленной на подрыв минских соглашений. Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал убийство как подлый акт террора.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МИД РФ: есть доказательства подготовки боевиками химатаки в Сирии
«Недопустимая тональность»: Захарова прокомментировала выступления Мэй по теме инцидента в Солсбери
Владимир Путин прилетел в Тегеран для участия в трехстороннем саммите по Сирии
CNN: Москва дважды уведомила Вашингтон о готовности ударить по контролируемым США районам Сирии
Российский турист "скрылся" в море с 10 порциями украденного шашлыка
Актер Алексей Панин прокомментировал слухи о своей «эмиграции»
Число жертв землетрясения в Японии возросло до 16
В тайном захоронении в Мексике нашли останки более 160 человек
Путин распорядился назначить Силуанова координатором России по делам СНГ
МИД РФ потребовал незамедлительно освободить Вышинского
Пресс-атташе Бабкиной не комментирует сообщения о конфликте интересов из-за работы артистки в Мосгордуме
Россияне смогут контролировать использование своих персональных данных
Спецпредставитель США по Сирии: Существует «множество доказательств» подготовки Химатаки в Идлибе
За неделю истребители ВКС РФ 13 раз поднимались на перехват иностранных разведчиков
Меркель впервые поддержала российскую военную операцию в Идлибе
МИД Китая подтвердил визит Си Цзиньпина на Восточный экономический форум
NYT: В последние годы Сергей Скрипаль консультировал испанскую разведку
Белоусов: Компании представили инвестпроекты на 6 трлн рублей