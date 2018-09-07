Народный совет ДНР назначил Дениса Пушилина временным и.о. главы республики

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-07T14:00:55+03:00

Решение было принято на пленарном заседании в пятницу

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Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики назначил Дениса Пушилина временным исполняющим обязанности главы ДНР. Соответствующее решение поддержало большинство депутатов во время пленарного заседания в пятницу.

«Хочу поблагодарить Народный совет, который позволил сегодня своим голосованием сохранить нормы конституции, что позволяет нам поддержать и продолжить дело Александра Владимировича (Захарченко) и приложить все усилия, чтобы решения, которые определялись им, были реализованы. Хотелось бы сделать жизнь Донбасса счастливой», - цитирует обращение Пушилина к депутатам Донецкое агентство новостей.

Временный исполняющий обязанности главы ДНР также подчеркнул, что прежде всего намерен активизировать работу Совета министров республики.

Ранее парламент ДНР утвердил досрочное сложение полномочий главы республики с Александра Захарченко в связи с его гибелью в результате теракта в Донецке.

В минувшую пятницу в кафе «Сепар» в центре Донецка прогремел мощный взрыв, жертвами которого стали глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель. Кроме того, 11 человек получили ранения различной степени тяжести.

Власти ДНР расценили произошедшее как теракт, сразу после взрыва был объявлен план «Перехват», по итогам которого задержали несколько человек.

На фоне теракта в ДНР заявили об активных перемещениях украинских войск и техники вдоль линии разграничения. В ВСУ эти сведения опровергли, тем не менее вооруженные силы республики были подняты по тревоге и переведены в высшую степень боеготовности.

В Москве покушение на Захарченко назвали провокацией, направленной на подрыв минских соглашений. Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал убийство как подлый акт террора.