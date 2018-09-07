МИД РФ: есть доказательства подготовки боевиками химатаки в Сирии

СЕГОДНЯ 14:29 2018-09-07T14:29:09+03:00

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Вашингтон может направить их Москве по дипломатическим каналам свидетельства того, что Дамаск якобы собирается устроить химатаку в Идлибе

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у России имеются доказательства подготовки боевиками провокации с применением химического оружия в Сирии.

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джим Джеффри сообщил о наличии "свидетельств того, что Сирия готовится использовать химическое оружие".

"У нас есть видимые доказательства подготовки террористами химической атаки, о чем мы не просто говорили, а предоставляли фактический материал", — сказала Захарова в пятницу, 7 сентября.

Она отметила, что если у Вашингтона есть доказательства того, что сирийские власти якобы планируют организовать химическую атаку в Идлибе, то их можно направить Москве по дипломатическим каналам.

"Борьбу с террористами в Сирии никто не отменял. Это наиглавнейшая задача", — добавила представитель ведомства.

Напомним, что сирийская провинция Идлиб сейчас единственный регион страны, который находится под контролем боевиков. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее сообщил о подготовке провокации с использованием химоружия.