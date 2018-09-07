2018-09-07T15:06:32+03:00
Политика

Депутат Госдумы предложил ввести запрет на дорожные работы днем

Согласно инициативе, исключение будет касаться чрезвычайных случаев, когда в этом действительно имеется необходимость
Екатерина БОЛГОВА
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В Госдуме предложили запретить проводить дорожные работы днемВ Госдуме предложили запретить проводить дорожные работы днемФото: Ирина ШВЫРКАЕВА
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Депутат Иван Сухарев предложил ввести в России запрет на проведение днем работ на дорогах федерального значения с двухполосным движением. Соответствующий запрос он подготовил главе Минтранса Евгению Дитриху.

Согласно инициативе, исключение будет касаться чрезвычайных случаев, когда в этом имеется острая необходимость.

Парламентарий полагает, что его предложение позволит заметно уменьшить пробкии минимизировать экономические потери от простоя автотранспорта.

По словам Сухарева, граждане ранее сообщали, что во время ремонта или уборки дороги днем, образуется транспортный затор. Хотя возможно проводить такие работы в ночное время и и улучшить транспортную ситуацию на федеральной трассе.

«В ходе рабочей поездки в Иглинский район на участке трассы УфаЧелябинск федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» я столкнулся с проведением работ в дневное время суток. Поскольку участок состоит лишь из двух полос для движения транспорта, это вызвало серьёзный автомобильный коллапс на обоих направлениях», — рассказал депутат, передает RT.

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