Голикова предложила сократить долю привлекаемой иностранной рабочей силы в строительстве
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила в следующем году сократить долю привлекаемой иностранной рабочей силы в строительстве до 80%.
"Кроме того, предполагается сокращение привлекаемой иностранной рабочей силы в сферу строительства - основную сферу применения труда мигрантов. Так, предлагается установить долю иностранных работников в строительстве в размере 80%",- сказала Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям в пятницу, 7 сентября.
Она отметила, что по итогам прошлого года в строительстве были задействованы 6,3 млн человек. При этом, по словам вице-премьера, значительную долю из которых составляют мигранты. Голикова добавила, что при таком уменьшении доли привлечения иностранной рабочей силы в строительную сферу освободившиеся трудовые места будут заняты гражданами России, передает ТАСС.