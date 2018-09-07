2018-09-07T15:33:40+03:00
Экономика

Голикова предложила сократить долю привлекаемой иностранной рабочей силы в строительстве

По словам вице-премьера, долю мигрантов в этой сфере планируется установить в размере 80%
Екатерина БОЛГОВА
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Вице-премьер РФ Татьяна ГоликоваВице-премьер РФ Татьяна ГоликоваФото: Евгения ГУСЕВА
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила в следующем году сократить долю привлекаемой иностранной рабочей силы в строительстве до 80%.

"Кроме того, предполагается сокращение привлекаемой иностранной рабочей силы в сферу строительства - основную сферу применения труда мигрантов. Так, предлагается установить долю иностранных работников в строительстве в размере 80%",- сказала Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям в пятницу, 7 сентября.

Она отметила, что по итогам прошлого года в строительстве были задействованы 6,3 млн человек. При этом, по словам вице-премьера, значительную долю из которых составляют мигранты. Голикова добавила, что при таком уменьшении доли привлечения иностранной рабочей силы в строительную сферу освободившиеся трудовые места будут заняты гражданами России, передает ТАСС.

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