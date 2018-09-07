Следующая встреча глав РФ, Ирана и Турции по Сирии пройдет в России

СЕГОДНЯ 16:17 2018-09-07T16:17:05+03:00

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Следующий саммит глав РФ, Ирана и Турции по урегулированию ситуации в Сирии сотоится в России. Об этом сообщается в итоговой декларации трехсторонней встречи в Иране, которую распространила канцелярия президента страны Хасана Роухани.

"Лидеры приняли решение провести следующую встречу в Российской Федерации по приглашению президента РФ Владимира Путина", - говорится в тексте декларации, распространенной в пятницу, 7 сентября.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин прилетел в столицу Ирана для участия в трехсторонней встрече лидеров России, Турции и Ирана по Сирии. Глава российского государства рассмотрел с лидерами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани обстановку в Сирии. Также президенты трех стран , обсудили проблему долгосрочного урегулирования в Сирийской Арабской республике и приняли итоговую декларацию саммита.