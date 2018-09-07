Путин в октябре совершит визит в Узбекистан

СЕГОДНЯ 17:05 2018-09-07T17:05:36+03:00

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Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что в октябре 2018 года президент страны Владимир Путин совершит визит в Узбекистан. Об этом он сообщил на заседании межправительственной комиссии по сотрудничеству в сфере экономики России и Узбекистана. По словам Медведвева, он обсудил это вопрос на встрече с главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым.

"Мы провели содержательные переговоры в узком составе, особое внимание уделили подготовке к предстоящему в октябре этого года визиту в Узбекистан президента РФ Владимира Путина", - заявил глава российского правительства, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 7 сентября, президент России Владимир Путин прибыл в Тегеран на трехсторонний саммит лидеров РФ, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию. Позже стало известно, что следующий саммит по Сирии состоится в России.