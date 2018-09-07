Швед Олле Далин избран новым президентом Международного союза биатлонистов
В пятницу, 7 сентября, на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) шведского специалиста Олле Далина избрали новым президентом организации. За его кандидатуру проголосвали. 39 делегатов конгресса, проходящего в Порече, Хорватия.
На пост президента Международного союза биатлонистов претендовала также Байба Брока из Латвии. Ее кандидатуру поддержали 12 человек.
Швед Олле Далин, которому 64 года, стал вторым президентом в истории IBU после норвежца Андерса Бессеберга, руководящего организацией со времени образования в 1993 году. Весной 2018 года 72-летний специалист досрочно оставил президентское кресло на фоне коррупционного скандала.
С 2014 года Олле Далин занимал должность вице-президента Международного союза биатлонистов по вопросом развития и являлся членом исполкома организации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Союз биатлонистов России не был восстановлен в правах на конгрессе IBU
Наша страна осталась в статусе "временного" члена организации (подробности).