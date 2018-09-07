2018-09-07T17:22:00+03:00
Спорт

Швед Олле Далин избран новым президентом Международного союза биатлонистов

Конкурентом Далина в борьбе за кресло главы IBU была только представительница Латвии Байба Брока
Екатерина БОЛГОВА
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Избран новый президент Международного союза биатлонистовИзбран новый президент Международного союза биатлонистовФото: REUTERS
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В пятницу, 7 сентября, на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) шведского специалиста Олле Далина избрали новым президентом организации. За его кандидатуру проголосвали. 39 делегатов конгресса, проходящего в Порече, Хорватия.

На пост президента Международного союза биатлонистов претендовала также Байба Брока из Латвии. Ее кандидатуру поддержали 12 человек.

Швед Олле Далин, которому 64 года, стал вторым президентом в истории IBU после норвежца Андерса Бессеберга, руководящего организацией со времени образования в 1993 году. Весной 2018 года 72-летний специалист досрочно оставил президентское кресло на фоне коррупционного скандала.

С 2014 года Олле Далин занимал должность вице-президента Международного союза биатлонистов по вопросом развития и являлся членом исполкома организации.

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