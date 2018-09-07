Песков оценил перспективы встречи Путина и Порошенко

СЕГОДНЯ 17:30 2018-09-07T17:30:39+03:00

По словам пресс-секретаря президента РФ, после убийства главы ДНР Александра Захарченко таких перспектив все меньше

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В пятницу, 7 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил перспективы встречи Владимира Путина и украинского лидера Петра Порошенко. По его словам, после убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко таких перспектив все меньше.

"Пока нет темы для контактов. Как раз после событий перспектив для контактов становится гораздо меньше", - сказал Песков журналистам, имея в виду убийство Захарченко.

Он отметил, что российские власти ранее предупреждали о негативных последствиях этого происшествия.

"Мы говорили, что эти события имеют весьма негативные последствия", - добавил представитель Кремля.

Напомним, 31 августа 2018 года глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва, прогремевшего в кафе «Сепар» в Донецке. Вместе с ним в этом происшествии пострадали 11 человек. Позже были задержаны подогреваемые в причастности к преступлению.