Ученые нашли травоядную акулу

СЕГОДНЯ 17:40 2018-09-07T17:40:50+03:00

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Калифорнийские биологи выяснили, что малоголовые рыбы-молоты, которые водятся у американского побережья Атлантики и Тихого океана, при необходимости могут питаться водорослями. При этом специалисты отмечают, что организм хищников все же не приспособлен для такой пищи.

Ученые из университета Калифорнии отмечают, что некоторые плотоядные животные и рыбы способны питаться растительной пищей, однако их желудок устроен так, что не способен полностью усваивать эту пищу. Впервые в 2007 году специалисты заметили, что рыбы-молоты жуют придонные водоросли, и иногда содержимое их желудков на 60% состоит из растений. Тогда биологи посчитали, что рыбы случайно заглатывают растения.

Однако исследователь Саманта Ли в ходе экспериментов смогла доказать, что акулы вполне могут питаться водорослями, и их организм может усваивать питательные вещества из растений. Анализ показал, что хищники усваивают примерно половину необходимых веществ, и в крайних ситуациях способны выжить, питаясь травами, пишет «Свободная пресса».