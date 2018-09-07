Умерла актриса Лиз Фрайзер

СЕГОДНЯ 17:58 2018-09-07T17:58:27+03:00

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Умерла Лиз Фрайзер — британская комедийная актриса . Ей было 89 лет.

Как сообщила в пятницу, 7 сентября, газета Daily Mail, артистка скончалась накануне в одной из клиник столицы Великобритании. Причины смерти не уточняются.

Лиз Фрайзер стала звездой после роли в нескольких фильмах из серии "Так держать"(Carry on). Она также приняла участие в картинах "Все в порядке, Джэк" (1959), "Мисс Марпл: Немезида" (1987).

Кроме того, Лиз Фрайзер снималась в сериалах "Чисто английское убийство", который выходил на экраны с 1997 года, "Война Фойла" (2002-2015) и других.

Напомним, в четверг, 6 сентября, стало известно о смерти голливудского актера Берта Рейнолдса. Звезда фильмов «Ночи в стиле буги», «Избавление» и «Полицейский и бандит» скончался в возрасте 82 лет.