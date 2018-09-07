2018-09-07T18:10:17+03:00
Звезды

Актриса Раиса Рязанова опровергла сообщение о своей госпитализации

Ранее в СМИ появилась информация, что артистка попала в больницу с инфицированной раной кисти
Екатерина БОЛГОВА
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Актриса Раиса РязановаАктриса Раиса РязановаФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Актриса Раиса Рязанова опровергла сообщение о своей госпитализации. Она заявила, что чувствует себя хорошо.

Ранее в СМИ появилась информация, что народная артистка России Раиса Рязнова попала в больницу с инфицированной раной кисти. Отмечалось, что инцидент произошел несколько дней назад, после чего 73-летней актрисе сделали прививку от столбняка и отпустили домой.

«Это какие-то слухи. Со мной все хорошо, я сейчас еду за рулем, все в порядке. Спасибо вам большое за беспокойство», - сказала Рязанова, передает агентство «Москва».

Актриса театра и кино Раиса Рязанова родилась 31 октября 1944 года. С 1966 года, после окончания ГИТИСа, начала сниматься в кино. Прославилась ролью Антонины в фильме «Москва слезам не верит» режиссера Владимира Меньшова. Народная артистка России, лауреат Госпремии СССР. С 2005 года служит в Московском театре-студия под руководством Олега Табакова — «Табакерке». Снималась в таких сериалах, «Не родись красивой» и «Требуется няня».

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