Центрбанк может повысить коэффициент риска для ипотеки с первым взносом менее 20%

СЕГОДНЯ 18:19 2018-09-07T18:19:56+03:00

ЦБ задумался о повышении до 200% коэффициент риска для ипотеки с первым взносом менее 20% Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Коэффициент риска для таких ипотечных кредитов может быть повышен до 200% с нынешних 150%

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С 1 января следующего года Банк России может повысить коэффициент риска для ипотеки с первоначальным взносом менее 20% . Как сообщила глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова, коэффициент риска для таких ипотечных кредитов может быть повышен до 200% с нынешних 150%.

"Мы думаем, что если такая тенденция сохранится, то, возможно, с 1 января следует дальше повысить коэффициент до 200%", - сказала Данилова на форуме Ассоциации банков России.

По ее словам, в результате исследования кредитных организаций Центробанк замечает, что более 40% выдач ипотеки в последнее время приходится на кредиты с первоначальным взносом не более 20%, передает "Интерфакс".

Напомним, с 1 января 2018 года регулятор ввел коэффициент риска 150% для ипотечных кредитов с первоначальным взносом менее 20%. это было сделано для предотвращения накопления рисков при предоставлении ссуд с высоким соотношением "кредит/залог". По ипотеке с первоначальным взносом менее 10% действует коэффициент риска 300%.