2018-09-07T18:36:36+03:00
Политика

Медведев назначил нового торгового представителя РФ в Республике Беларусь

Эту должность занял заместитель министра транспорта Николай Асаул
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: Евгения ГУСЕВА
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Заместитель министра транспорта России Николай Асаул назначен торговым представителем РФ в Республике Беларусь. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства России Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 7 сентября.

"Назначить Асаула Николая Анатольевича торговым представителем Российской Федерации в Республике Беларусь, освободив его от занимаемой должности", - говорится в распоряжении.

Николай Асаул родился 21 апреля 1977 года в Санкт-Петербурге. С 2007 по 2010 год был главой комитета по транспортно-транзитной политике городского правительства. С 16 декабря 2010 года занимал должность заместителя министра транспорта России, курировал темы, связанные с автомобильным транспортом.

Напомним, в мае 2018 года на должность руководителя министерства транпорта РФ был назначен первый заместитель главы ведомства Евгений Дитрих.

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