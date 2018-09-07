2018-09-07T19:00:26+03:00
Звезды

Пол Маккартни выпустил первый студийный диск с 2013 года

Семнадцатый по счету сольный альбом музыканта называется «Египетская станция»
Екатерина БОЛГОВА
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Британский музыкант Пол МаккартниБританский музыкант Пол МаккартниФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Британский музыкант, бывший участник легендарной группы The Beatles Пол Маккартни выпустил первый с 2013 года студийный диск. Семнадцатый по счету сольный альбом исполнителя, официально представленный 7 сентября, называется "Египетская станция" (Egypt Station).

Ранее Маккартни рассказывал, что композиции альбома позволят будто увозить слушателя в музыкальное странствие от одной станции к другой.

"Альбом начинается на первой станции, первой песне, и потом каждая последующая песня идет как новая станция. Нам пришла идея увязать все песни с этой идеей. Я воспринимаю ее как некое заветное место, откуда исходит музыка", - заявлял музыкант в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, последний студийный альбом Маккартни под названием «Новый» (New) вышел в 2013 году. В июне 2018 года стало известно о подготовке нового сольного диска артиста.

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