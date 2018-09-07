Министр информполитики Украины пожаловался на сюжет ВВС о санаториях в «русском Крыму»
Министр информационной политики Украины Юрий Стець пожаловался на сюжет телерадиокомпании BBC о санаториях в "русском Крыму". Как сообщила первый замминистра Эмине Джапарова, Стець написал об этом в обращении к гендиректору британской компании Тони Холлу.
Речь идет о документальной программе "Путешествие Саймона Рива", вышедшей в эфире канала Travel + adventure, который принадлежит BBC. По информации украинских СМИ, в передаче о России ведущий рассказал о санаториях в "русском Крыму" и о программе оздоровления населения Минздрава России.
"Письмо от Юрия Стеца генеральному директору BBC по поводу эфира программы Саймона Рива, который путешествовал в Крым и рассказывал о полуострове как о территории России", — написала Джапарова на своей странице в Facebook.
Она отметила, что британский ведущий делает акцент на "присоединении" Крыма и выражает радость по этому поводу. По мнению замминистра, российская сторона специально приглашает популярных журналистов и деятелей культуры, чтобы "зафиксировать статус Крыма".
Напомним, Крым стал частью России после проведенного в регионе в марте 2014 года референдума. По итогам голосования 96,77% жителей Крыма и 95,6% избирателей Севастополя поддержали воссоединение с РФ.