Министр информполитики Украины пожаловался на сюжет ВВС о санаториях в «русском Крыму»

СЕГОДНЯ 19:27 2018-09-07T19:27:41+03:00

Украинский министр пожаловался на сюжет о санаториях в "русском Крыму" Фото: REUTERS

Речь идет о документальной программе «Путешествие Саймона Рива», вышедшей в эфире канала Travel + adventure, который принадлежит BBC

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Министр информационной политики Украины Юрий Стець пожаловался на сюжет телерадиокомпании BBC о санаториях в "русском Крыму". Как сообщила первый замминистра Эмине Джапарова, Стець написал об этом в обращении к гендиректору британской компании Тони Холлу.

Речь идет о документальной программе "Путешествие Саймона Рива", вышедшей в эфире канала Travel + adventure, который принадлежит BBC. По информации украинских СМИ, в передаче о России ведущий рассказал о санаториях в "русском Крыму" и о программе оздоровления населения Минздрава России.

"Письмо от Юрия Стеца генеральному директору BBC по поводу эфира программы Саймона Рива, который путешествовал в Крым и рассказывал о полуострове как о территории России", — написала Джапарова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что британский ведущий делает акцент на "присоединении" Крыма и выражает радость по этому поводу. По мнению замминистра, российская сторона специально приглашает популярных журналистов и деятелей культуры, чтобы "зафиксировать статус Крыма".

Напомним, Крым стал частью России после проведенного в регионе в марте 2014 года референдума. По итогам голосования 96,77% жителей Крыма и 95,6% избирателей Севастополя поддержали воссоединение с РФ.