2018-09-07T20:34:32+03:00
Спорт

Матч Турция - Россия: в воротах у наших появится Лунев, в полузащите - Черышев, а в атаке - Дзюба

Стал известен стартовый состав сборной России на игру Лиги Наций
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Артем Дзюба - капитан нашей команды в игре с Турцией.Артем Дзюба - капитан нашей команды в игре с Турцией.Фото: Алиса ТИТКО
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Сборная России по футболу в пятницу, 7 сентября, проведет первый матч Лиги Наций - нового турнира для европейских команд. В Трабзоне россияне сразятся с Турцией. Стал известен стартовый состав наших на выездной поединок.

В целом, нет каких-то неожиданных деталей по составу. В атаке - наш новый капитан Артем Дзюба. В воротах появится Андрей Лунев из "Зенита", неплохо начавший сезон в "Валенсии" Денис Черышев - в полузащите.

Стартовый состав сборной России на игру: Лунев, Джикия, Кудряшов, Нойштедтер, Марио Фернандес, Газинский, Кузяев, Зобнин, Черышев, Ерохин, Дзюба.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн и видеотрансляцию матча Турция - Россия.

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