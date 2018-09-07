Матч Турция - Россия: в воротах у наших появится Лунев, в полузащите - Черышев, а в атаке - Дзюба

СЕГОДНЯ 20:34 2018-09-07T20:34:32+03:00

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Сборная России по футболу в пятницу, 7 сентября, проведет первый матч Лиги Наций - нового турнира для европейских команд. В Трабзоне россияне сразятся с Турцией. Стал известен стартовый состав наших на выездной поединок.

В целом, нет каких-то неожиданных деталей по составу. В атаке - наш новый капитан Артем Дзюба. В воротах появится Андрей Лунев из "Зенита", неплохо начавший сезон в "Валенсии" Денис Черышев - в полузащите.

Стартовый состав сборной России на игру: Лунев, Джикия, Кудряшов, Нойштедтер, Марио Фернандес, Газинский, Кузяев, Зобнин, Черышев, Ерохин, Дзюба.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн и видеотрансляцию матча Турция - Россия.