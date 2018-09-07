Руководители "Газпрома" Миллер и Зубков попали в аварию в Москве

СЕГОДНЯ 21:00 2018-09-07T21:00:01+03:00

По данным СМИ, ДТП произошло на Каширском шоссе

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В пятницу, 7 сентября, в аварию в Москве попали глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков и председатель правления холдинга Алексей Миллер.

Официальный представитель холдинга "Газпром" Сергей Куприянов навзвал происшествие незначительным. По его словам, инцидент произошел по дороге из аэропорта.

"Незначительное ДТП по дороге из аэропорта на переговоры с Вьетнамом. Не по нашей вине. Никто не пострадал", - сказал Куприянов.

Он не сообщил деталей произошедшего, передает ТАСС.

По информации некоторых ряда СМИ, авария случилась на Каширском шоссе. После происшествия Миллер и Зубков чувствуют себя хорошо.

Напомним, в конце июля в Москве попала в ДТП телеведущая и певица Ольга Бузова. Как сообщал сайт kp.ru, КамАЗ въехал в бампер ее автомобиля, подаренного на день рождения тайным поклонником. Ольга отделалась сильным испугом и небольшим ушибом.