В МИД РФ прокомментировали заявление западных стран по делу Скрипалей

СЕГОДНЯ 21:54 2018-09-07T21:54:29+03:00

Согласно заявлению ведомства, Россия сожалеет, что страны Запада пошли на поводу у Лондона по этому вопросу

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В министерстве иностранных дел РФ прокомментировали заявление Великобритании, Германии, Канады, США и Франции по расследованию дела Скрипалей в британском Солсбери. Согласно заявлению ведомства, Россия сожалеет, что страны Запада вновь пошли на поводу у Лондона по этому вопросу.

"Подхватили ложь и с готовностью закрыли глаза на отсутствие каких-либо свидетельств того, что действительно произошло с использованием в Великобритании отравляющих веществ. Издевательство над здравым смыслом, таким образом, продолжается", - говорится в заявлении МИД РФ.

Отмечается, что некоторые лидера Запада намеренно разжигают русофобию, находясь под властью собственных геополитических амбиций.

"Между тем реальность диктует ровно противоположное, а именно - необходимость объединения усилий в борьбе с настоящими и общими для всех угрозами, прежде всего, международным терроризмом", - добавили в министерстве.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что российская сторона не раз отвергала обвинения в причастности к инцидентам в Солсбери и Эймсбери и предлагала сотрудничество в расследовании этих дел. Однако игнорирование этих предложений "лишь укрепляет уверенность, что ничего в обоснование своих претензий Лондон так и не нашел", подчеркнули в МИД РФ.

Напомним, 5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в покушении на работавшего на британскую разведку Сергея Скрипаля и его дочь Юлию подозреваются двое россиян, которых считают агентами российских спецслужб.