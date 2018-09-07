2018-09-07T21:54:29+03:00
В мире

В МИД РФ прокомментировали заявление западных стран по делу Скрипалей

Согласно заявлению ведомства, Россия сожалеет, что страны Запада пошли на поводу у Лондона по этому вопросу
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В МИД РФ отреагировали на заявление западных стран по делу СкрипалейВ МИД РФ отреагировали на заявление западных стран по делу СкрипалейФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В министерстве иностранных дел РФ прокомментировали заявление Великобритании, Германии, Канады, США и Франции по расследованию дела Скрипалей в британском Солсбери. Согласно заявлению ведомства, Россия сожалеет, что страны Запада вновь пошли на поводу у Лондона по этому вопросу.

"Подхватили ложь и с готовностью закрыли глаза на отсутствие каких-либо свидетельств того, что действительно произошло с использованием в Великобритании отравляющих веществ. Издевательство над здравым смыслом, таким образом, продолжается", - говорится в заявлении МИД РФ.

Отмечается, что некоторые лидера Запада намеренно разжигают русофобию, находясь под властью собственных геополитических амбиций.

"Между тем реальность диктует ровно противоположное, а именно - необходимость объединения усилий в борьбе с настоящими и общими для всех угрозами, прежде всего, международным терроризмом", - добавили в министерстве.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что российская сторона не раз отвергала обвинения в причастности к инцидентам в Солсбери и Эймсбери и предлагала сотрудничество в расследовании этих дел. Однако игнорирование этих предложений "лишь укрепляет уверенность, что ничего в обоснование своих претензий Лондон так и не нашел", подчеркнули в МИД РФ.

Напомним, 5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в покушении на работавшего на британскую разведку Сергея Скрипаля и его дочь Юлию подозреваются двое россиян, которых считают агентами российских спецслужб.

Еще больше материалов по теме: «Дело об отравлении Сергея Скрипаля»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп рассказал об очередном письме от Ким Чен Ына
Трамп готов ввести пошлины на товары из Китая еще на 267 млрд долларов
Руководители "Газпрома" Миллер и Зубков попали в аварию в Москве
Константинопольский патриархат назначил своих епископов на Украине
Матч Турция - Россия: в воротах у наших появится Лунев, в полузащите - Черышев, а в атаке - Дзюба
Володин предложил сформировать межпарламентскую комиссию с Вьетнамом
Глава Минобороны Франции заявила о «шпионаже» российского спутника
Министр информполитики Украины пожаловался на сюжет ВВС о санаториях в «русском Крыму»
Пол Маккартни выпустил первый студийный диск с 2013 года
Медведев назначил нового торгового представителя РФ в Республике Беларусь
Центрбанк может повысить коэффициент риска для ипотеки с первым взносом менее 20%
Актриса Раиса Рязанова опровергла сообщение о своей госпитализации
Умерла актриса Лиз Фрайзер
Пользователи пожаловались на проблемы в работе Instagram
Ученые нашли травоядную акулу
Песков оценил перспективы встречи Путина и Порошенко
Швед Олле Далин избран новым президентом Международного союза биатлонистов
Путин в октябре совершит визит в Узбекистан
Вучич отказался встречаться с лидером Косово в Брюсселе
Следующая встреча глав РФ, Ирана и Турции по Сирии пройдет в России
Путин уведомил Роухани и Эрдогана о вероятных провокациях с химоружием в сирийском Идлибе
Силуанов назвал сроки запуска новой системы индивидуальных пенсионных накоплений
Голикова предложила сократить долю привлекаемой иностранной рабочей силы в строительстве
Депутат Госдумы предложил ввести запрет на дорожные работы днем