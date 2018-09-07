Трамп рассказал об очередном письме от Ким Чен Ына

СЕГОДНЯ 22:23 2018-09-07T22:23:12+03:00

Президент США пока не прочитал письмо лидера КНДР, но надеется, что оно позитивное

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Президент США Дональд Трамп рассказал об очередном письме от лидера КНДР Ким Чен Ына. Он отметил, что пока не прочитал послание, но надеется, что оно позитивное.

"Я знаю, что мне пришло письмо, личное письмо от Ким Чен Ына, оно было передано на границе... вчера", - сказал Трамп на борту своего самолета, направляющегося в Северную Дакоту, в пятницу, 7 сентября.

Такой вид общения Трамп назвал "утонченным".

"Этим способом пользовались много лет назад, прежде чем мы получили все эти новые приспособления, которые мы все применяем", - добавил американский президент.

Он также напомнил, что ранее они с лидером КНДР делали "очень хорошие" высказывания друг о друге.

"Он (Ким Чен Ын) говорит: "Я уважаю президента Трампа", - сказал хозяин Белого дома, передает ТАСС.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялся саммит лидеров США и КНДР. Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Северная Корея заявила о готовности пойти на денуклеаризацию региона в ответ на гарантии безопасности от США.