2018-09-07T22:39:09+03:00
Спорт

Первый тайм матча Турция - Россия завершился вничью 1:1

На гол Черышева турки ответили точным ударом Азиза
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Денис Черышев - автор первого гола в матче.Денис Черышев - автор первого гола в матче.Фото: REUTERS
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В турецком городе Трабзон завершился первый тайм матча Лиги Наций между Россией и Турцией. Команда Станислава Черчесова проводит первый поединок после триумфального ЧМ-2018 и пока что счет равный - 1:1.

На 12-й минуте матча полузащитник Денис Черышев ударом под перекладину открыл счет в поединке. И довольно долго россияне владели преиуществом и могли увеличить разрыв в счете, забив второй гол. Однако же на 41-й минуте Сердар Азиз после небольшой ошибки наших в обороне забил ответный мяч.

Команды ушли на перерыв при счете 1:1 на табло. Через 15 минут поединок будет возобновлен. Для России это один из двух сентябрьских поединков. 10 сентября наши проведут товарищеский поединок в Ростове-на-Дону против команды Чехии.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн и видеотрансляцию матча Турция - Россия.

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