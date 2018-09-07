Ростуризм исключил компанию Danko из федерального реестра туроператоров
Компания "Данко Трэвел Компани" исключена Ростуризмом из федерального реестра туристического операторов. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства в пятницу, 7 сентября.
Отмечается, что туроператор прекратил свою работу, так как не может больше исполнять "всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта". По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), около 800 туристов нуждаются в компенсациях.
Клиентам компании посоветовали обратиться в страховую компанию ERV, где застрохована компания Danko на 50 млн рублей.
В АТОР отметили, что за рубежом сейчас расположены около 100-150 клиентов компании. Они имеют места для проживания и билеты на обратную дорогу. Туроператор Danko с 1997 года и реализовывал путевки по более чем 30 направлениям.
Как сообщал сайт kp.ru, ране в пятницу, 7 сентября, туроператор "Данко" объявил о прекращении работы. За 2017 года компания отправила на отдых около 15 тысяч человек.