CNN: США проводят учения в Сирии в ответ на предостережения военных России

СЕГОДНЯ 23:08 2018-09-07T23:08:05+03:00

СМИ сообщили о военных учениях коалиции во главе с США в Сирии Фото: REUTERS

По данным телеканала, учения предназначены для того, чтобы подразделения сил России и Дамаска могли наблюдать за действиями американских военных

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Международная коалиция во главе с США начала в пятницу, 7 сентября, военные учения на востоке Сирии в качестве ответа на "серию угроз российских военных". Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на должностных лиц ВС США. Отмечается, что об этом не упоминалось сообщении об учениях, распространенном Центральным командованием (СЕНТКОМ) Вооруженных сил.

"В нем, по словам должностных лиц, не упоминалось о том, что это командование отдало приказ о проведении учений конкретно после поступившего 1 сентября от России предостережения о намерении войти в зону на юге Сирии, где дислоцированы войска США", - говорится в сообщении CNN.

По данным СМИ, эти маневры предназначены для того, чтобы подразделения сил России и Дамаска могли наблюдать за действиями американских военных.

Напомним, накануне телеканал сообщил, что в течение последней недели Россия два раза уведомляла США о том, что ее силы и режима президента Сирии Башара Асада готовы наносить удары на территории Сирии, где находятся "десятки американских военных".