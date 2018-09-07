2018-09-07T23:16:36+03:00
В мире

Британские военные начали устранять следы отравляющего вещества в доме Скрипаля

Ранее британские СМИ сообщали, что дом Сергея Скрипаля в Солсбери может быть снесен
Екатерина БОЛГОВА
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Британские военные занялись очищением дома Скрипалей‍Британские военные занялись очищением дома Скрипалей‍Фото: REUTERS
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Британские военные начали устранять следы нервно-паралитического вещества в доме работавшего на британскую разведку Сергея Скрипаля в городе Солсбери, сообщила газета The Guardian.

Отмечается, что в течение ближайших недель или месяцев в этом доме будут обеззаражены помещения под контролем ведомства по охране окружающей среды. Военные получат помощь со стороны подрядчиков, специализирующихся на подобных видах работ.

Напомним, ранее Великобритания сообщила, что 4 марта Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон с высокой долей вероятности обвинил в причастности Москву. Россия категорически отвергла эти обвинения, назвав их голословными.

Этот инцидент вызвал крупный международный скандал. Британские СМИ ранее сообщили, что дом Сергея Скрипаля в Солсбери может быть снесен.

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