Британские военные начали устранять следы отравляющего вещества в доме Скрипаля
Британские военные начали устранять следы нервно-паралитического вещества в доме работавшего на британскую разведку Сергея Скрипаля в городе Солсбери, сообщила газета The Guardian.
Отмечается, что в течение ближайших недель или месяцев в этом доме будут обеззаражены помещения под контролем ведомства по охране окружающей среды. Военные получат помощь со стороны подрядчиков, специализирующихся на подобных видах работ.
Напомним, ранее Великобритания сообщила, что 4 марта Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон с высокой долей вероятности обвинил в причастности Москву. Россия категорически отвергла эти обвинения, назвав их голословными.
Этот инцидент вызвал крупный международный скандал. Британские СМИ ранее сообщили, что дом Сергея Скрипаля в Солсбери может быть снесен.
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