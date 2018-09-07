Итог матча Турция - Россия: Россия победила турецкую сборную со счетом 2:1

7 Сент. 23:41 2018-09-07T23:41:10+03:00

Наши с победы стартовали в розыгрыше Лиги Наций

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В турецком городе Трабзон завершился матч Лиги Наций. Сборная России встречалась с командой Турции в первом официальном поединке после ЧМ-2018. Дружина Станислава Черчесова провела неплохой поединок с команды Мирчи Луческу.

На 12-й минуте встречи счет открыл наш полузащитник Денис Черышев. На 41-й минуте игры счет сравнял игрок сборной Турции Сердар Азиз. На перерыв команды ушли при счете 1:1.

На 49-й минуте поединка после проникающего паса Юрия Газинского второй мяч в сетку ворот турецкой команды забил Артем Дзюба. И буквально через пару секунд сделал свой фирменный жест в виде воинского приветствия.

Итог матча Турция - Россия - победа наших со счетом 2:1. И теперь 10 сентября в Ростове-на-Дону нас ждет товарищеский поединок россиян против Чехии.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн и видеотрансляцию матча Турция - Россия.