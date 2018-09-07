2018-09-07T23:42:05+03:00
Политика

Мария Захарова опубликовала на своей странице мем с «МИДсестрой»

Официальный представитель МИД РФ в шутку пообещала всех вылечить
Юлия ДИВЕЕВА
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Официальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Белое платье, в котором официальный представитель МИД России Мария Захарова давала пресс-конференцию, натолкнуло пользователей соцсетей на идею нового мема: «МИДсестра. С партнерами можно общаться только в белом халате» - так подписано фото дипломата.

Захарова оценила юмор и поделилась этим мемом на своей странице в Facebook

«Народное творчество. Всех с пятницей и вылечу», — написала она.

Мем про "МИДсестру" понравился Марии Захаровой Фото: СОЦСЕТИ

Мем про "МИДсестру" понравился Марии ЗахаровойФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Ранее сайт "КП" рассказал о любимом меме министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова про Александра Петрова и Руслана Баширова. По заверениям Лондона - это сотрудники ГРУ, якобы отравившие британского шпиона Сергея Скрипаля.

Главе МИД очень понравилась шутка с фотографиями российских юмористов Тимура Батрутдинова и Гарика Харламова, подписанными именами Петрова и Баширова.

Напомним, 5 сентября британские правоохранительные органы опубликовали фотографии и имена россиян, которых они считают непосредственными исполнителями покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

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