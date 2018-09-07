Мария Захарова опубликовала на своей странице мем с «МИДсестрой»
Белое платье, в котором официальный представитель МИД России Мария Захарова давала пресс-конференцию, натолкнуло пользователей соцсетей на идею нового мема: «МИДсестра. С партнерами можно общаться только в белом халате» - так подписано фото дипломата.
Захарова оценила юмор и поделилась этим мемом на своей странице в Facebook
«Народное творчество. Всех с пятницей и вылечу», — написала она.
Мем про "МИДсестру" понравился Марии ЗахаровойФото: СОЦСЕТИ
Фото: СОЦСЕТИ
Ранее сайт "КП" рассказал о любимом меме министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова про Александра Петрова и Руслана Баширова. По заверениям Лондона - это сотрудники ГРУ, якобы отравившие британского шпиона Сергея Скрипаля.
Главе МИД очень понравилась шутка с фотографиями российских юмористов Тимура Батрутдинова и Гарика Харламова, подписанными именами Петрова и Баширова.
Напомним, 5 сентября британские правоохранительные органы опубликовали фотографии и имена россиян, которых они считают непосредственными исполнителями покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.