2018-09-08T01:34:18+03:00
Политика

Президент Сербии посетит Косово, несмотря на угрозы

Александр Вучич уверен, что Приштина не станет препятствовать выполнению программы его визита
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Президент Сербии Александр ВучичПрезидент Сербии Александр ВучичФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Сербии Александар Вучич намерен посетить автономный сербский край Косово и Метохию, несмотря на угрозы албанцев из Приштины. Глава государства в пятницу в специальном телеобращении к гражданам выразил уверенность, что поезда пройдет спокойно.

Как стало известно ранее, лидер Косова Хашим Тачи заявил, что Приштина разрешила Вучичу посещение Косова и Метохии. Однако глава канцелярии по Косово и Метохии при кабмине Сербии Марко Джурич обнародовал в соцсетях переписку с косоварами, из которой следовало, что Вучича отказываются пускать на ГЭС "Газиводе". Кроме того косовары запретили ему посещение Центра экологии и Центра Красного Креста в Зубин-Потоке.

Президент Сербии все же уверен, что Приштина не станет препятсвовать ему в поездке на ГЭС, и не попытается задержать при помощи сил полиции, передает ТАСС.

"Мы соблюли весь протокол посещений, все должно пройти спокойно, не в интересах албанцев повторить то, что они сделали с Марко Джуричем. Все, что могу вам сказать, это не может случиться. Я не готов и не позволю, чтобы кто-то таким образом унизил Сербию", подчеркнул Вучич.

Марко Джурич 26 марта был схвачен спецназом полиции Косова в Косовска-Митровице и доставлен в Приштину. ГЭС "Газиводе" и подстанция Валач являются ключевыми энергетическими объектами на севере Косова, они принадлежат сербской энергосети.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Вучич отказался от встречи с Тачи в ходе переговоров при посредничестве Евросоюза в Брюсселе. Глава Сербии заявил об отказе от встречи после разговора с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, что было ответом на "обманы, угрозы и ложь косовских албанцев".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из Tesla уволились главбух и начальник отдела кадров
Сотрудники «Лукойла» не пострадали при атаке на месторождение в Ираке
Грузия экстрадировала в США обвиняемого в хакерстве россиянина
Пушилин изменил состав правительства ДНР
Умер американский рэпер Мак Миллер
Итог матча Турция - Россия: Россия победила турецкую сборную со счетом 2:1
Мария Захарова опубликовала на своей странице мем с «МИДсестрой»
В Басре протестующие подожгли консульство Ирана в Ираке
Британские военные начали устранять следы отравляющего вещества в доме Скрипаля
CNN: США проводят учения в Сирии в ответ на предостережения военных России
Ростуризм исключил компанию Danko из федерального реестра туроператоров
Иран призвал наказать виновных в атаке на консульство в иракском городе Басра
Первый тайм матча Турция - Россия завершился вничью 1:1
Трамп рассказал об очередном письме от Ким Чен Ына
В МИД РФ прокомментировали заявление западных стран по делу Скрипалей
Трамп готов ввести пошлины на товары из Китая еще на 267 млрд долларов
Руководители "Газпрома" Миллер и Зубков попали в аварию в Москве
Константинопольский патриархат назначил своих епископов на Украине