Президент Сербии посетит Косово, несмотря на угрозы

СЕГОДНЯ 01:29 2018-09-08T01:34:18+03:00

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Президент Сербии Александар Вучич намерен посетить автономный сербский край Косово и Метохию, несмотря на угрозы албанцев из Приштины. Глава государства в пятницу в специальном телеобращении к гражданам выразил уверенность, что поезда пройдет спокойно.

Как стало известно ранее, лидер Косова Хашим Тачи заявил, что Приштина разрешила Вучичу посещение Косова и Метохии. Однако глава канцелярии по Косово и Метохии при кабмине Сербии Марко Джурич обнародовал в соцсетях переписку с косоварами, из которой следовало, что Вучича отказываются пускать на ГЭС "Газиводе". Кроме того косовары запретили ему посещение Центра экологии и Центра Красного Креста в Зубин-Потоке.

Президент Сербии все же уверен, что Приштина не станет препятсвовать ему в поездке на ГЭС, и не попытается задержать при помощи сил полиции, передает ТАСС.

"Мы соблюли весь протокол посещений, все должно пройти спокойно, не в интересах албанцев повторить то, что они сделали с Марко Джуричем. Все, что могу вам сказать, это не может случиться. Я не готов и не позволю, чтобы кто-то таким образом унизил Сербию", подчеркнул Вучич.

Марко Джурич 26 марта был схвачен спецназом полиции Косова в Косовска-Митровице и доставлен в Приштину. ГЭС "Газиводе" и подстанция Валач являются ключевыми энергетическими объектами на севере Косова, они принадлежат сербской энергосети.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Вучич отказался от встречи с Тачи в ходе переговоров при посредничестве Евросоюза в Брюсселе. Глава Сербии заявил об отказе от встречи после разговора с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, что было ответом на "обманы, угрозы и ложь косовских албанцев".