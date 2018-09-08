2018-09-08T02:00:36+03:00
В мире

Сотрудники «Лукойла» не пострадали при атаке на месторождение в Ираке

В полиции Ирака опровергли информацию о штурме комплекса компании и захвате заложников
Юлия ДИВЕЕВА
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Протестные демонстрации в иракской БасреПротестные демонстрации в иракской БасреФото: REUTERS
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В Ираке не пострадал ни один из сотрудников "Лукойла" во время атаки демонстрантов на месторождение "Западная Курна-2" близ иракской Басры. Об этом сообщили в пресс-службе российской нефтяной компании.

Как стало известно, протестующие прорвались на территорию месторождения и устроили погром, избили полицию. Но безопасности сотрудников "Лукойла" ничего не угрожает.

"В иракской провинции Басра действительно неспокойно. Безопасности сотрудников "Лукойла" и подрядчиков, работающих на объектах месторождения "Западная Курна - 2" ничего не угрожает. Ситуация находится под контролем", - заверили в компании.

В правоохранительных органах Ирака опровергли информацию о штурме комплекса "Лукойла" и захват заложников, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что демонстрантыв Басре напали на консульство Ирана. Они поджигали госучреждения, штаб-квартиры политических партий, а позже блокировали дорогу к месторождению "Западная Курна - 2", на котором ведет добычу "Лукойл".

Беспорядки в городе продолжаются с начала этой недели. Тысячи демонстрантов требуют от властей улучшить ситуацию со снабжением населения чистой питьевой водой и электричеством.

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