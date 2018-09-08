В Мосгордуме не увидели нарушений в работе Надежды Бабкиной

СЕГОДНЯ 03:09 2018-09-08T03:09:30+03:00

Там подчеркнули, что финансирование театров ведется по выведенной схеме, а не по желанию депутатов

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В работе руководителя театра «Русская песня» Надежды Бабкиной депутатом в Московской государственной думе нет конфликта интересов. Такое мнение высказал глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.

По его словам, никаких нарушений со стороны артистки не было, поскольку в столичную думу она пришла уже будучи директором своего театра и работает как "освобожденный депутат", оставаясь на основном месте работы. Он отверг обвинения в адрес Бабкиной, содержащиеся в докладе российского отделения Transparency International.

Герасимов подчеркнул, что "с точки зрения взаимоотношений московской Думы, комиссии по культуре и исполнительной власти, заседание Думы никакого влияния не имеет на выделение средств". Система финансирования всех московских театров проходила тестирование несколько лет. Ее справедливость подтвердили деятели культуры.

"Была введена система, которая не работает по личностному желанию и отношению к одному или другому театру, выведена очень четкая, математическая схема, она зависит от количества мест, от репертуара. То есть выделение сегодня финансирования департаментом идет очень четко по схеме, там нет возможности каким-то образом поощрять одного, или другого, или третьего", — подчеркнул депутат.