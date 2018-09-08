Бывший советник Трампа отсидит в тюрьме 14 дней

СЕГОДНЯ 03:57 2018-09-08T03:57:44+03:00

Джордж Папандопулос признан виновным в препятствовании расследованию дела о возможном вмешательстве РФ в выборы 2016 года

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Бывший советник предвыборного штаба кандидата от республиканцев Дональда Трампа Джордж Пападопулос приговорен к тюремному заключению на срок 14 дней. Об этом сообщили в офисе специального прокурора США Роберта Мюллера.

Папандопулос был арестован по обвинению в том, что лгал федеральным агентам, расследующим, как участники кампании координировались с Россией до президентских выборов 2016 года. В октябре прошлого года он признал себя виновным и начал сотрудничать с командой Мюллера.

Перед вынесением приговора судом столичного округа Колумбия адвокат Томас Брин просил о снисхождении к своему клиенту. Он заявил, что президент США Дональд Трамп препятствовал расследованию сильнее, чем Папандопулос, передает агентство Reuters.

Кроме двух недель тюрьмы, бывший советник предвыборного штаба должен провести 200 часов на общественных работах, а также заплатить штраф в размере 9,5 тысячи долларов.

Сам Трамп в пятницу во время беседы с журналистами на борту своего самолета рассказал, что практически не был знаком с осужденным.

Сайт kp.ru неоднократно рассказывал о ходе расследования, которое ведет спецпрокурор РОбер Мюллер по делу о якобыимевшем место вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Москва со своей стороны заявляла о нелепости таких обвинений.