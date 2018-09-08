Трамп заснул под критику Обамы в свой адрес
Президент США Дональд Трамп признался, что уснул, пока слушал по телевизору речь своего предшественника Барака Обамы в Университете штата Иллинойс. Нынешний глава государства, выступая перед своими сторонниками в городе Фарго в Северной Дакоте, прокомментировал его критику в свой адрес.
"Я посмотрел его, но я заснул. Он очень хорош - очень хорош, чтобы засыпать", - отметил действующий президент.
Трамп извинился, что недослушал Обаму до конца, а в ответ на прозвучавшие претензии намекнул, что демократы, находясь у власти, не выполнили ни одно из своих обещаний, передает ТАСС.
"Вот, что я скажу президенту Обаме: если бы два года назад в ноябре демократы победили со своей программой, вместо роста (ВВП) в 4,2%, честно скажу вам, у нас был бы спад в 4,2%", - уверен глава Белого дома.
Отметим, что в своей речи в пятницу экс-президент США не упоминал Трампа по имени, но перечислил все претензии, которые сейчас звучат в его адрес. Помимо всего прочего Обама упрекнул Республиканскую партию США в том, что при новом президенте она прекратила борьбу с коммунизмом и его наследием, изменив тем самым главному принципу своей внешней политики. Политик заявил, что нынешняя администрация США подрывает своими действиями "альянсы с союзниками" Вашингтона.
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