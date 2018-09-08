Жерара Депардье заметили международном отеле Пхеньяна

СЕГОДНЯ 05:13 2018-09-08T05:13:40+03:00

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В международном отеле столицы Северной Кореи был замечен известный французский актер Жерар Депардье. Его видели в баре главной гостиницы, в которой обычно останавливаются все иностранные туристы, прибывающие в Пхеньян.

Журналист, заметивший мэтра французского кинематографа в отеле, отметили, что она был явно чем-то расстроен. Возможно поэтому актер категорически отказался отвечать на вопросы, сообщает телеканал FRANCE 24.

Зачем Депардье прибыл в Пхеньян, до сих пор неизвестно. Однако в столице сейчас проходят торжества, приуроченные к празднованию 70-й годовщины образования Корейской Народной Демократической Республики

Напомним, сайт kp.ru в конце августа писал, что во Франции против актера были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах. Жалобу подала 22-летняя французская актриса и танцовщица. По ее словам, она пришла в квартиру Депардье для репетиции пьесы, а подверглась приставаниям, причем дважды. Девушка приходила к артисту 6 и 13 августа.