2018-09-08T06:15:35+03:00
Экономика

Основатель и глава компании Alibaba Джек Ма уходит на пенсию

Миллиардер собирается снова преподавать английский язык
Юлия ДИВЕЕВА
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Китайский миллиардер Джек МаКитайский миллиардер Джек МаФото: REUTERS
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Основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group Джек Ма уходит на пенсию. Об этом сообщил сам 54-летний бизнесмен.

Газета The New York Times пишет, что глава Alibaba решил покинуть свой пост, поскольку деловая среда в Китае ухудшилась, имея ввиду стремление властей КНР и государственных предприятий более активно вмешиваться в частный бизнес.

«Проводы» на пенсию Джека Ма состоятся в понедельник, 10 сентября. В этот день миллиардер отметит свой 54-й день рождения, а все китайцы – День учителя.

Кстати, в прошлом Ма – учитель английского языка. Он признался изданию, что после ухода из Alibaba посвятит все свое свободное время преподаванию. Он уточнил, что остается в составе совета директоров компании и будет иметь голос в управлении. Джек Ма заверил, что после его ухода эпоха расцвета его детища только начнется.

Alibaba основана в 1999 году. Сегодня она одна из крупнейших в мире компаний, предоставляющих услуги электронной коммерции и цифровых платежей. Состояние Джека Ма оценивается в $40 млрд.

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