2018-09-08T06:44:25+03:00
Экономика

Toyota остановит выпуск автомобилей из-за землетрясения на Хоккайдо

Стихия вызвала отключение электроэнергии на заводах компании
Юлия ДИВЕЕВА
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На заводах Toyota Motor остановят производство из-за землетрясенияНа заводах Toyota Motor остановят производство из-за землетрясенияФото: REUTERS
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В Японии крупнейший автоконцерн Toyota Motor с понедельника приостановит производство автомобилей на 16 из 18 своих заводов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Решение было принято в связи с возможными перебоями поставок деталей и комплектующих, которые возникли после мощного землетрясения на острове Хоккайдо в ночь на 6 сентября, передает Wall Street Journal.

В компании пояснили, что на заводе в городе Томакомаи, где производят коробки передач, толчки привели к отключению электроснабжения. Алюминиевый завод, принадлежащий Aisin Seiki, который производит алюминиевые детали для двигателей и трансмиссий, также остановлен, как и дочерняя компания Toyota Denso, производитель полупроводников для автомобилей компании.

Руководство Toyota Motor оценит последствия этого сбоя и примет решение о возобновлении работы предприятий после 11 сентября.

По последним данным, в результате землетрясения на Хоккайдо погибли по меньшей мере 17 человек, более 300 пострадали, еще 26 числятся пропавшими без вести.

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