В США разрабатывают перехватчик российских «Кинжалов»

СЕГОДНЯ 07:14 2018-09-08T07:22:04+03:00

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Соединенные Штаты разрабатывают оружие, способное противостоять российским ракетными комплексами "Авангард" и "Кинжал". Американское оборонно-исследовательское агентство DARPA представило концепт перехватчика Glide Breaker

Как пишет издание The Drive, этот летательный аппарат создается для борьбы с российским и китайским гиперзвуковым оружием. DARPA объявила о начале разработки этого проекта в ходе выставки D60, которая проходила с 5 по 7 сентября в США. Агентство продемонстрировала концепт Glide Breaker.

"Цель программы Glide Breaker заключается в том, чтобы расширить возможности Соединенных Штатов по защите от сверхзвукового оружия и всех классов гиперзвуковых угроз", — говорилось в заявлении DARPA.

Разработчики рассказали, что этот летательный аппарат небольшого размера будет уничтожать гиперзвуковые ракеты противника. В нем будет использован кинетический перехват, который предполагает поражение цели прямым попаданием

До сих пор есть немного других общедоступных сведений о программе. Доподлинно известно, что в своем бюджетном запросе на финансовый 2019 года DARPA не закладывала расходы ни на Glide Breaker отдельно, ни на исследования и разработку систем гиперзвуковой защиты в целом.

СМИ отмечают, что Пентагон очень озабочен новейшим российским гиперзвуковым оружием, а также разработками,которые в этом направлении ведутся в КНР.

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