«Давно пробила дно»: Экс-министр уверен, что Киеву нет равных по части скандалов и позора

СЕГОДНЯ 07:37 2018-09-08T07:41:07+03:00

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Украина давно перешла черту международных приличий по части скандальных заявлений и позора. Об этом заявил экс-министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко, комментируя слова спикера Верховной Рады Андрея Парубия о «демократе» Адольфе Гитлере.

«Наша страна давно пробила дно и перешла черту международных приличий по всем скандалам, позорам, после которых в любой стране было бы не только моральное осуждение, повлекшее отставку, но и уголовное преследование», - отметил Червоненко в эфире телеканала «112 Украина».

Бывший чиновник подчеркнул, что виной тому — осуществляемая на государственном уровне героизация нацизма, в частности, деятельности дивизии СС «Галичина».

Ранее говоря о прямой демократии Парубий заявил, что ее большим сторонником был Адольф Гитлер. Высказывание вызвало шквал возмущения в общественных и политических кругах, в том числе в парламенте прозвучали требования об отставке спикера.

Позже председатель Верховной Рады попытался оправдаться, отметив, что его слова не так поняли, и что он лишь имел в виду, что нацисты использовали методы прямой демократии для манипуляций обществом.

Формирование дивизии СС «Галичина» началось в 1943 году на Западной Украине с разрешения нацистских оккупационных властей. Соединение было фактически разгромлено Красной Армией летом 1944 года возле города Броды в рамках Львовско-Сандомирской операции, после чего до самой сдачи в плен союзникам в 1945 году применялась практически исключительно в противопартизанских карательных рейдах.