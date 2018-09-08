Погода в Москве 8 сентября: Переменная облачность, без осадков

СЕГОДНЯ 07:53 2018-09-08T07:55:21+03:00

Температура воздуха в Москве и области составит от 21 до 26 градусов тепла

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Погода в Москве 8 сентября будет теплой, ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер восточной четверти 3-8 метров в секунду. Об этом сообщили Гидрометцентре России.

«Температура ночью в Москве 7...9 градусов, (в центре 12...14 градусов), по области 5...10 градусов, днем в Москве 23...25 градусов, по области 21...26 градусов», - говорится в сообщении службы.

С наступлением темноты характер погоды в Москве существенно не изменится. В ночные часы в городе сохранится переменная облачность, температура воздуха опустится до 11..13 градусов ( до 15...17 градусов в центре), по области от 8 до 13 градусов, местами похолодает до плюс 4 градусов. Ветер восточный 3-8 метров в секунду, осадков не ожидается.

Днем 9 сентября в столичном регионе от 21 до 26 градусов тепла. В начале недели в Москве и области похолодает до 19...24 градусов, во вторник местами ожидается небольшой дождь.