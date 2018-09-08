СК проверит информацию о побеге россиянки с ребенком в Сирию
Информацию о побеге гражданки России с маленьким ребенком в Сирию проверят следователи главного следственного управления СК по Москве. Об этом сообщила старший помощник столичного главка Юлия Иванова.
"По информации СМИ о побеге женщины с 2-х летним ребенком за пределы РФ проводится проверка", - сказала она.
Иванова отметила, что следователи установят все обстоятельства произошедшего, уточнят местонахождение женщины с малолетнем ребенком. Решение о возбуждении уголовного дела будет приниматься уже по результатам проверки.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 33-летний житель Москвы заявил в полицию, что его супруга, отдыхавшая в Турции с их общей дочерью, отказалась возвращаться домой. Позже женщина приехала ненадолго в Россию. Мужчина отметил, что она постоянно переписывалась с незнакомыми ему людьми.
После отъезда из Москвы бывшая жена позвонила ему на сотовый, сообщив, что больше она никогда не вернется на родину. По словам пострадавшего, звонок был сделан с сирийского номера.