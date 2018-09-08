На юго-западе Китая произошло землетрясения магнитудой 5,9

СЕГОДНЯ 08:19 2018-09-08T08:19:44+03:00

О пострадавших или разрушениях пока не сообщается

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В субботу утром в провинции Юньнань на юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщает местный сейсмологический центр.

Подземные толчки были зафиксированы в 10:31 по местному времени (5:31 мск). Их эпицентр располагался в 174 километрах от города Цзинхун, в Моцзян-ханийском автономном уезде городского округа Пуэр. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км. Отмечается, что сейсмологи отметили более трех сильных афтершоков.

К настоящему моменту информация о пострадавших или серьезных разрушениях инфраструктуры не поступали. Судя по свидетельствам с места событий, некоторые здания в районе землетрясения получили заметные повреждения.

Ранее мощное землетрясение произошло на японском острове Хоккайдо. Его жертвами стали по меньшей мере 17 человек, более 300 пострадали и еще 26 числятся без вести пропавшими. Кроме того, удар стихии послужил причиной сильных разрушений и перебоев в электроснабжении.