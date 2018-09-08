2018-09-08T10:07:08+03:00
В мире

Telegraph: Подозреваемые в покушении на Скрипалей много путешествовали по Европе

Источник издания отмечает, что особое предпочтение россияне отдавали Женеве
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Telegraph: Подозреваемые в покушении на Скрипалей много путешествовали по ЕвропеTelegraph: Подозреваемые в покушении на Скрипалей много путешествовали по ЕвропеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Двое россиян, которых британские власти подозревают в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, совершили почти три десятка поездок в Европу в период с сентября 2016 по март 2018 года.

Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на собственные источники. Собеседник агентства подчеркнул, что особое предпочтение россияне отдавали Женеве, которую посетили шесть раз, проведя в ней в общей сложности несколько недель. По его словам, установить контакты подозреваемых во втором по величине швейцарском городе будет исключительно важно для идущего расследования.

Отмечается, что подозреваемые путешествовали как вдвоем, так и поодиночке. Они также несколько раз летали рейсами из Москвы в Париж, посещали Италию. В основном россияне пользовались услугами «Аэрофлота». По оценке газеты, на перелеты и гостиницы должны были уходить достаточно крупные суммы.

Ранее The Daily Telegraph сообщила, что при получении британской визы подозреваемые в убийстве Скрипалей выдали себя за предпринимателей из Санкт-Петербурга и представились подставными именами, якобы полученными в российской военной разведке.

Напомним, 5 сентября британские правоохранительные органы опубликовали фотографии и имена россиян, которых они считают непосредственными исполнителями покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Также утверждается, что для этого они использовали нервно-паралитическое вещество российского производства, доставленное в Солсбери во флаконе из-под духов марки Nina Ricci.

Москва неоднократно отвергала какую-либо причастность к инциденту в Солсбери и призывала британские власти провести совместное расследование происшествия вместо голословных обвинений и манипуляций через СМИ. В частности, постпред России Василий Небензя в очередной раз указал на то, что число нестыковок и открытых вопросов к версии Лондона зашкаливает.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Валентина Матвиенко встретилась с председателем КНДР Ким Чен Ыном
Трамп призвал Минюст США найти автора скандальной публикации о работе Белого дома
Reuters: Пентагон предлагает Трампу варианты ответа на вероятную «химатаку» в Идлибе
Ученые предлагают сделать Сахару гигантской электростанцией
На юго-западе Китая произошло землетрясения магнитудой 5,9
СК проверит информацию о побеге россиянки с ребенком в Сирию
Погода в Москве 8 сентября: В День города в столице обойдется без осадков
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Турции
«Давно пробила дно»: Экс-министр уверен, что Киеву нет равных по части скандалов и позора
В США разрабатывают перехватчик российских «Кинжалов»
Toyota остановит выпуск автомобилей из-за землетрясения на Хоккайдо
Основатель и глава компании Alibaba Джек Ма уходит на пенсию
Гройсман сообщил об угрозе дефолта на Украине
Жерара Депардье заметили в международном отеле Пхеньяна
Трамп заснул под критику Обамы в свой адрес
Бывший советник Трампа отсидит в тюрьме 14 дней