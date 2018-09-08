СЕГОДНЯ 10:07 2018-09-08T10:07:08+03:00

Telegraph: Подозреваемые в покушении на Скрипалей много путешествовали по Европе Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Двое россиян, которых британские власти подозревают в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, совершили почти три десятка поездок в Европу в период с сентября 2016 по март 2018 года.

Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на собственные источники. Собеседник агентства подчеркнул, что особое предпочтение россияне отдавали Женеве, которую посетили шесть раз, проведя в ней в общей сложности несколько недель. По его словам, установить контакты подозреваемых во втором по величине швейцарском городе будет исключительно важно для идущего расследования.

Отмечается, что подозреваемые путешествовали как вдвоем, так и поодиночке. Они также несколько раз летали рейсами из Москвы в Париж, посещали Италию. В основном россияне пользовались услугами «Аэрофлота». По оценке газеты, на перелеты и гостиницы должны были уходить достаточно крупные суммы.

Ранее The Daily Telegraph сообщила, что при получении британской визы подозреваемые в убийстве Скрипалей выдали себя за предпринимателей из Санкт-Петербурга и представились подставными именами, якобы полученными в российской военной разведке.

Напомним, 5 сентября британские правоохранительные органы опубликовали фотографии и имена россиян, которых они считают непосредственными исполнителями покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Также утверждается, что для этого они использовали нервно-паралитическое вещество российского производства, доставленное в Солсбери во флаконе из-под духов марки Nina Ricci.

Москва неоднократно отвергала какую-либо причастность к инциденту в Солсбери и призывала британские власти провести совместное расследование происшествия вместо голословных обвинений и манипуляций через СМИ. В частности, постпред России Василий Небензя в очередной раз указал на то, что число нестыковок и открытых вопросов к версии Лондона зашкаливает.