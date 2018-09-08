Российские корабли в Средиземном море провели учения со стрельбой глубинными бомбами

СЕГОДНЯ 11:05 2018-09-08T11:06:09+03:00

Все условные цели были успешно поражены, отметили в командовании флота

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Группа российских боевых кораблей в Средиземном море провела учения, в рамках которых отрабатывалось поражение воздушных и надводных целей из автоматических артустановок АК-130 и АК-630, а также проводилась стрельба из реактивного бомбомета РБУ-6000 для отражения атаки подводной лодки условного противника.

Отмечается, что помимо стрельбы глубинными бомбами, моряк потренировали в обнаружении и наблюдении за подводными лодками. В ходе стрельбы все условные цели были успешно поражены, добавили в командовании флота.

«Такие учения необходимы для того, чтобы нам понять, насколько мы готовы использовать новую технику, которая стоит на кораблях», - отметил начальник штаба средиземноморской группировки, капитан 1-го ранга Андрей Солошин.

Со стороны НАТО за маневрами российских кораблей наблюдал фрегат «Де Рюйтер» ВМС Нидерландов, находившийся в 20 км от места проведения учений.

Как сообщал сайт «КП», с 1 по 8 сентября Россия провела в Средиземном море масштабные военные учения, в которых задействовали 26 кораблей Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, две подводные лодки, а также 34 летательных аппарата морской и авиации и ВКС.