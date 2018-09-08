Guardian рассказала о попытке отравления бизнесмена Глушкова в 2013 году

СЕГОДНЯ 12:18 2018-09-08T12:21:18+03:00

По данным издания, полиция проводит повторное расследования инцидента, произошедшего с соратником Березовского в одном из отелей в Бристоле

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Британские правоохранители, расследующие обстоятельства смерти российского предпринимателя и бывшего заместителя «Аэрофлота» Николая Глушкова, проверяют версию о его отравлении в 2013 году.

Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники в Скотленд-Ярде. Речь идет об инциденте, который произошел в одном из отелей Бристоля за пять лет до убийства Глушкова. Издание приводит выдержки из свидительств сотрудника скорой помощи Кита Карра, который помогал предпринимателю после того, как он почувствовал себя плохо в гостинице.

По словам Карра, россиянина обнаружили на полу номера, а когда помогли ему встать, выяснилось, что Глушков едва держится на ногах. Предприниматель поведал медикам, что накануне выпивал с двум знакомыми россиянами, которые угостили его шампанским.

Глушков утверждал, что они могли что-то подмешать ему в бокал, однако полиция скептически отнеслась к рассказу предпринимателя, списав его на состояние алкогольного опьянения. В то же время Карр отмечает, что его насторожила сделанная на месте кардиограмма пациента - ритм сокращений сердца был слишком быстрым и Глушкова решили госпитализировать.

Инцидент ранее пыталась расследовать полиция графства Сомерсет, однако никаких обвинений не выдвигалось. Сам Глушков отказался сотрудничать со следствием. В марте этого года тело бизнесмена обнаружили в его собственном доме в Лондоне. Первоначально полиция рассматривала версию самоубийства, но позже пришла к выводу, что Глушков был задушен.

Глушков известен как соратник Бориса Березовского. В 2010 году он получил убежище в Великобритании, после того как в России его осудили по делу о хищениях в «Аэрофлоте».