2018-09-08T12:21:18+03:00
В мире

Guardian рассказала о попытке отравления бизнесмена Глушкова в 2013 году

По данным издания, полиция проводит повторное расследования инцидента, произошедшего с соратником Березовского в одном из отелей в Бристоле
Денис СУХОВ
Поделиться:
Николай Глушко в 2006 году. Фото: Виталий Белоусов/ТАССНиколай Глушко в 2006 году. Фото: Виталий Белоусов/ТАСС
Изменить размер текста:

Британские правоохранители, расследующие обстоятельства смерти российского предпринимателя и бывшего заместителя «Аэрофлота» Николая Глушкова, проверяют версию о его отравлении в 2013 году.

Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники в Скотленд-Ярде. Речь идет об инциденте, который произошел в одном из отелей Бристоля за пять лет до убийства Глушкова. Издание приводит выдержки из свидительств сотрудника скорой помощи Кита Карра, который помогал предпринимателю после того, как он почувствовал себя плохо в гостинице.

По словам Карра, россиянина обнаружили на полу номера, а когда помогли ему встать, выяснилось, что Глушков едва держится на ногах. Предприниматель поведал медикам, что накануне выпивал с двум знакомыми россиянами, которые угостили его шампанским.

Глушков утверждал, что они могли что-то подмешать ему в бокал, однако полиция скептически отнеслась к рассказу предпринимателя, списав его на состояние алкогольного опьянения. В то же время Карр отмечает, что его насторожила сделанная на месте кардиограмма пациента - ритм сокращений сердца был слишком быстрым и Глушкова решили госпитализировать.

Инцидент ранее пыталась расследовать полиция графства Сомерсет, однако никаких обвинений не выдвигалось. Сам Глушков отказался сотрудничать со следствием. В марте этого года тело бизнесмена обнаружили в его собственном доме в Лондоне. Первоначально полиция рассматривала версию самоубийства, но позже пришла к выводу, что Глушков был задушен.

Глушков известен как соратник Бориса Березовского. В 2010 году он получил убежище в Великобритании, после того как в России его осудили по делу о хищениях в «Аэрофлоте».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Татьяна Навка о феноменальном катании Трусовой: «Несколько лет назад никто не поверил бы»
«Девочка-феномен»: Плющенко оценил выступление Трусовой, впервые в истории женского катания исполнившей четверной лутц
Российские корабли в Средиземном море провели учения со стрельбой глубинными бомбами
Валентина Матвиенко встретилась с председателем КНДР Ким Чен Ыном
Telegraph: Подозреваемые в покушении на Скрипалей много путешествовали по Европе
Трамп призвал Минюст США найти автора скандальной публикации о работе Белого дома
Reuters: Пентагон предлагает Трампу варианты ответа на вероятную «химатаку» в Идлибе
Ученые предлагают сделать Сахару гигантской электростанцией
На юго-западе Китая произошло землетрясения магнитудой 5,9
СК проверит информацию о побеге россиянки с ребенком в Сирию
Погода в Москве 8 сентября: В День города в столице обойдется без осадков
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Турции
«Давно пробила дно»: Экс-министр уверен, что Киеву нет равных по части скандалов и позора
В США разрабатывают перехватчик российских «Кинжалов»
Toyota остановит выпуск автомобилей из-за землетрясения на Хоккайдо
Основатель и глава компании Alibaba Джек Ма уходит на пенсию
Гройсман сообщил об угрозе дефолта на Украине
Жерара Депардье заметили в международном отеле Пхеньяна
Трамп заснул под критику Обамы в свой адрес
Бывший советник Трампа отсидит в тюрьме 14 дней