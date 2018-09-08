2018-09-08T13:17:56+03:00
Общество

Деятели культуры призвали отказать Израилю в праве проведения Евровидения

По мнению артистов, нельзя проводить песенный конкурс в стране, которая нарушает права палестинцев
Денис СУХОВ
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Нетта Барзилай - победительница «Евровидения-2018»Нетта Барзилай - победительница «Евровидения-2018»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Более 140 деятелей культуры из разных стран подписали обращение к организаторам песенного конкурса «Евровидение» с призывом лишить Израиль права проводить соревнование в 2019 году.

В противном случае подписавшиеся под обращением музыканты и артисты предлагают бойкотировать конкурс — по их мнению, нельзя проводить «Евровидение» в стране, которая якобы нарушает права палестинцев.

«Если «Евровидение-2019» будет проводиться в Израиле, пока власти страны продолжают грубо нарушать права человека в Палестине, что продолжается несколько десятилетий, нужно объявить ему бойкот», - цитирует текст письма газета The Guardian.

Среди подписавшихся присутствуют несколько бывших участников «Евровидения», датский режиссер Нильст Вест, один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс и другие.

Напомним, Израиль принимает «Евровидение» в грядущем году так, как на прошлом конкурсе в Лиссабоне победу одержала представительница еврейского государства, певица Нетта Барзилай с песней «Toy».

Ранее СМИ сообщили, что Израиль едва не остался без «Евровидения» из-за проблем с внесением залога в размере 12 млн долларов на организацию конкурса — власти страны нашли необходимую сумму в самый последний момент. Кроме того, Нетту Барзилай обвинили в плагиате.

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