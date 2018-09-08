Россия и Вьетнам договорились сотрудничать по вопросам международной безопасности

СЕГОДНЯ 15:02 2018-09-08T15:04:35+03:00

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Президент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг условились продолжать сотрудничество двух стран в сфере международной безопасности.

Об этом говорится в тексте совместного заявления, принятого по итогам визита Нгуен Фу Чонга в Россию, состоявшегося 5-8 сентября.

«Россия и Вьетнам считают международную безопасность неделимой и всеобъемлющей, исходят из того, что безопасность одних государств недопустимо обеспечивать за счет безопасности других, в том числе путем расширения глобальных и региональных военно-политических альянсов», - говорится в документе.

Также в заявлении отмечается, что стороны высоко оценили содержательный политический диалог между Россией и Вьетнамом и договорились о неизменности курса на дальнейшее укрепления стратегического партнерства между странами.

По итогам визита вьетнамского лидера был подписан ряд документов по укреплению военно-технической кооперации, а также сотрудничества в сфере энергетики, науки, культуры и освоения космического пространства в части, касающейся совместного развития и использования российской системы спутниковой навигации ГЛОНАСС.