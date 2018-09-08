Власти иракской Басры вводят комендантский час по всей провинции

СЕГОДНЯ 17:47 2018-09-08T17:47:32+03:00

С помощью это меры планируется ужесточить контроль над безопасностью

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С субботы, 8 сентября, в иракской провинции Басра вводится комендантский час. Решение принял Комитет по безопасности в провинциальном совете.

Как сообщил телеканал Al Sumaria, ограничительные меры вступили в силу с 16:00 субботы по местному времени (совпадает с московским). Руководитель комитета Джаббар ас-Саиди, комендантский час должен "ужесточить контроль над безопасностью во всех районах провинции".

Напомним, в последнее время заметно обострилась обстановка в Басре, где наблюдается дефицит питьевой воды, а также происходят массовые отравления и наблюдаются перебои с электричеством. В регионе произошли протесты, участники которых блокировали работу государственных объектов, напали на офисы политических партий и СМИ. Также накануне произошло нападение на генеральное консульство Ирана в Басре.

Премьер-министр Ирака аль-Абади приказал провести расследование в отношении силовых структур Басры, которые допустили массовые поджоги и порчу государственного имущества.