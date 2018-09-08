В Китае произошло землетрясение, пострадали не менее 14 человек

СЕГОДНЯ 18:07 2018-09-08T18:46:21+03:00

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В субботу, 8 сентября, в юго-западной китайской провинции Юньнань произошло землетрясения магнитудой 5,9. В результате пострадали не менее 14 человек. Об этом сообщает национальный сейсмологический центр в официальном аккаунте в Weibo.

В 10.31 по местному времени (05.21 мск) был зафиксирован первый мощный толчок в Моцзян-Ханийском автономном уезде городского округа Пуэр. После этого произошло больше 50 афтершоков разной силы, магнитуда одного из них превышала 5. Землетрясение чувствовалось в 15 селах и небольших городах уезда.

К месту бедствия отправились больше 600 представителей правоохранительных органов, пожарных, медиков, спасателей, которых направил Провинциальный центр реагирования на чрезвычайные ситуации. Также туда направлена специальная техника, включая экскаваторы и специальные камеры с термическими сенсорами. Кроме того, в поисково-спасательной операции будут задействованы военные Народно-освободительной армии Китая.

Отмечается, что жертв и большого количестве травмированных удалось избежать, так как во время землетрясения (около 10 утра) жители были не в своих домах, а в огородах или на улице.